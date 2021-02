Bonus mobili ed elettrodomestici 2021: cosa cambierà con la nuova classe energetica? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal 1° marzo 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione Europea per la classe energetica. Verranno eliminate le classi A+, A++ e A+++ e si inizierà a classificare gli elettrodomestici da A a G. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in quanto ormai siamo abituati a un certo tipo di classificazione sulle etichette energetiche degli elettrodomestici, per cui ci dovremo abituare a queste novità. In particolare dovrà prestare grande attenzione chi decide di acquistare elettrodomestici per fruire del Bonus mobili. Questi cittadini dovranno essere molto attenti perché l'agevolazione è legata proprio alla classe energetica del prodotto acquistato. Vediamo quali sono quindi le novità legate al ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal 1° marzoentrerà in vigore laclassificazione Europea per la. Verranno eliminate le classi A+, A++ e A+++ e si inizierà a classificare glida A a G. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in quanto ormai siamo abituati a un certo tipo di classificazione sulle etichette energetiche degli, per cui ci dovremo abituare a queste novità. In particolare dovrà prestare grande attenzione chi decide di acquistareper fruire del. Questi cittadini dovranno essere molto attenti perché l'agevolazione è legata proprio alladel prodotto acquistato. Vediamo quali sono quindi le novità legate al ...

