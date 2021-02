Bonus Irpef per lavoratori disoccupati: ecco a chi tocca e quando verrà erogato (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Naspi, definita come la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego, è una indennità mensile di disoccupazione che viene istituita in relazione ad uno stato di disoccupazione involontario che si è verificato a decorrere dal 1° maggio 2015. La Naspi viene generalmente erogata su richiesta del soggetto interessato e spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato che hanno involontariamente perso il lavoro. Per farne domanda è necessario che il richiedente, oltre ad aver perso il lavoro per ragioni non imputabili alla sua volontà, deve aver accumulato almeno 13 settimane di contributi lavorativi negli ultimi 4 anni, a parte i 30 giorni di lavoro effettivi corrispondenti all'ultimo anno. Tra le categorie di lavoratori che possono richiederla rientrano: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Naspi, definita come la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego, è una indennità mensile di disoccupazione che viene istituita in relazione ad uno stato di disoccupazione involontario che si è verificato a decorrere dal 1° maggio 2015. La Naspi viene generalmente erogata su richiesta del soggetto interessato e spetta aicon un rapporto di lavoro subordinato che hanno involontariamente perso il lavoro. Per farne domanda è necessario che il richiedente, oltre ad aver perso il lavoro per ragioni non imputabili alla sua volontà, deve aver accumulato almeno 13 settimane di contributi lavorativi negli ultimi 4 anni, a parte i 30 giorni di lavoro effettivi corrispondenti all'ultimo anno. Tra le categorie diche possono richiederla rientrano: apprendisti; socidi cooperative con rapporto di lavoro ...

AquiliniDaniela : RT @FnpCisl: #Bonusmobili 2021 ??? Una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferior… - PaoloIvanoCucce : RT @FnpCisl: #Bonusmobili 2021 ??? Una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferior… - AlfioGiulio : RT @FnpCisl: #Bonusmobili 2021 ??? Una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferior… - marcoceriani1 : RT @FnpCisl: #Bonusmobili 2021 ??? Una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferior… - FalcucciGiulia : RT @FnpCisl: #Bonusmobili 2021 ??? Una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferior… -