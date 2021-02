Bonus a rischio, quali sono: gli incentivi che rischiano di essere eliminati (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci sono dei Bonus a rischio, che potrebbero essere eliminati nei prossimi mesi. Infatti, con il nuovo Governo di Mario Draghi la situazione appare completamente diversa per quanto riguarda gli incentivi. Ed è per questo motivo che le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le mosse che il ministro dell’Economia in accordo con il Premier farà. In particolare, stando a quelle che sono le prime indiscrezioni, tra i Bonus che rischiano di essere cancellati potrebbe esserci il Bonus smartphone per le famiglie e non solo. Al momento, sono congelate tutte le agevolazioni promesse dal governo Conte e attese dagli italiani, che speravano di approfittare di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cidei, che potrebberonei prossimi mesi. Infatti, con il nuovo Governo di Mario Draghi la situazione appare completamente diversa per quanto riguarda gli. Ed è per questo motivo che le prossime settimane saranno decisive per capiresaranno le mosse che il ministro dell’Economia in accordo con il Premier farà. In particolare, stando a quelle chele prime indiscrezioni, tra ichedicancellati potrebbe esserci ilsmartphone per le famiglie e non solo. Al momento,congelate tutte le agevolazioni promesse dal governo Conte e attese dagli italiani, che speravano di approfittare di ...

