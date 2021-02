Bollo auto 2021: ecco lo sconto Cashback, come fare (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Cashback di Stato è al centro delle discussioni per via di alcuni “furbetti” che, trovando l’inganno, hanno cercato di acquisire il maggior numero di transazioni per raggiungere le prime 100 mila posizioni in classifica e vincere il bonus semestrale da 1.500 euro. Al di là di questi trucchetti, il Cashback può essere sfruttato anche per il pagamento di certe imposte o spese indesiderate, tra cui il Bollo auto 2021 e l’assicurazione auto. Bollo auto 2021: scadenze ed esenzioni Generalmente le scadenze del pagamento del Bollo auto cadono l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il Bollo. Se quest’ultimo, ad esempio, scade a dicembre, il pagamento dovrà ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi Stato è al centro delle discussioni per via di alcuni “furbetti” che, trovando l’inganno, hanno cercato di acquisire il maggior numero di transazioni per raggiungere le prime 100 mila posizioni in classifica e vincere il bonus semestrale da 1.500 euro. Al di là di questi trucchetti, ilpuò essere sfruttato anche per il pagamento di certe imposte o spese indesiderate, tra cui ile l’assicurazione: scadenze ed esenzioni Generalmente le scadenze del pagamento delcadono l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il. Se quest’ultimo, ad esempio, scade a dicembre, il pagamento dovrà ...

