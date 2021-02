Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ stato reso noto il consueto Bollettino Coronavirus della Regione Lombardia, contenente in nuovi dati aggiornati a venerdì 19 febbraio. Sul territorio più colpito dall’emergenza altra giornata di raccolta dei dati epidemiologici. oggi si registrano 3.724 nuovi contagi, 33 morti, 1.875 guariti, 38.842 tamponi molecolari, 373 (+5) ricoverati in terapia intensiva, 3.733 (+16) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ stato reso noto il consuetoCoronavirus della Regione, contenente in nuovi dati aggiornati a19. Sul territorio più colpito dall’emergenza altra giornata di raccolta dei dati epidemiologici.si registrano 3.724 nuovi, 33, 1.875, 38.842 tamponi molecolari, 373 (+5) ricoverati in terapia intensiva, 3.733 (+16) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

