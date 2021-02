Bollettino Covid, 15.479 casi. Indice di positività al 5,2%. Effetto vaccino: meno casi tra gli over 80 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 297mila. Ieri i positivi erano stati 13.762. Le vittime sono invece 353, ieri erano state 347. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva dove attualmente sono ricoverate 2.059 persone (+14 da ieri). I guariti in totale sono 2.303.199 (+17.170), gli attualmente positivi 382.448 (-2.053). L’Indice di positività sale al 5,2%. 81 posti liberi nelle rianimazioni Oggi c’è stata anche la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale dell’andamento dell’epidemia in Italia. “Abbiamo un margine di posti letto liberi nelle rianimazioni che si coniuga, nel periodo che va dal 12 febbraio a oggi e quindi nell’ultima settimana, con una riduzione di 81 posti letto nelle terapie ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 297mila. Ieri i positivi erano stati 13.762. Le vittime sono invece 353, ieri erano state 347. Risalgono i rici in terapia intensiva dove attualmente sono ricate 2.059 persone (+14 da ieri). I guariti in totale sono 2.303.199 (+17.170), gli attualmente positivi 382.448 (-2.053). L’disale al 5,2%. 81 posti liberi nelle rianimazioni Oggi c’è stata anche la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale dell’andamento dell’epidemia in Italia. “Abbiamo un margine di posti letto liberi nelle rianimazioni che si coniuga, nel periodo che va dal 12 febbraio a oggi e quindi nell’ultima settimana, con una riduzione di 81 posti letto nelle terapie ...

