Bollettino Coronavirus | in Italia i casi salgono a 13762

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nuovodel Ministero della Salute segnaladi Covid in, salendo così di gran lunga rispetto ai 12.074 della giornata di ieri. I tamponi effettuati insono stati 288.458 i tamponi, per cui il tasso di positività sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi alsono 384.501, mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771). I nuovi morti sono 347 (-22 rispetto a ieri), che portano il totale dei decessi a 94.887. Gli attualmente positivi sono 384.501 (-4.363), di questi 17.963 sono ricoverati con sintomi (-311) e 2.045 sono in terapia intensiva (+2). Restano in isolamento domiciliare 364.493 pazienti (-4.054), mentre sono 17.771 le persone guarite o dimesse. Dall’inizio dell’emergenza sono ...

SkyTG24 : A #Napoli è stata scoperta una rara variante di SARS-CoV-2, di cui al momento non si conosce il potere di infezione… - Corriere : In Italia 13.762 nuovi casi e 347 morti: il bollettino di oggi - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - siobanvict : RT @SkyTG24: Covid Lazio, 1.025 casi su quasi 30mila test. DIRETTA - siobanvict : RT @SkyTG24: Covid Roma, i casi nella Capitale sono a quota 500. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

#CoronavirusSicilia (18 febbraio 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 40 unità, così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute . In terapia intensiva sono in ...7.00 Covid, nel mondo oltre 110 mln di casi Il numero di casi di contagio danel mondo ha sfondato quota 110 milioni. Lo si apprende dall'ultimodella Johns Hopkins University. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono decedute 2,43 milioni di persone. ...Il nuovo bollettino Coronavirus segnala una risalita di casi in tutta Italia. Ecco tutti i dati del Ministero della Salute.Fusto Gresini, ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna, continua a lottare contro le complicanze dovute all'aver contratto il virus del Covid 19.