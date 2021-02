Bollettino 19 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i 13.762 casi e 347 decessi di ieri Il Bollettino del 19 febbraio con la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia del oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I dati suddivisi regione per regione: in Toscana 924 i positivi in più rispetto a ieri (893 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 924 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i 13.762 casi e 347 decessi di ieri Ildel 19con la situazione aggiornata dei contagi diindel oggi del Ministero della Salute e idella Protezione Civile: articolo in aggiornamento Isuddivisi regione per regione: in Toscana 924 i positivi in più rispetto a ieri (893 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 146.900 i casi di positività al. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 924 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e ...

