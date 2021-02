masedgar : RT @MediasetTgcom24: Birmania, morta giovane manifestante ferita alla testa #birmania - laregione : Morta la 20enne ferita in Birmania durante le proteste - bbeghella : RT @MediasetTgcom24: Birmania, morta giovane manifestante ferita alla testa #birmania - MediasetTgcom24 : Birmania, morta giovane manifestante ferita alla testa #birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania morta

La Stampa

E'la donna di 20 anni colpita alla testa la settimana scorsa durante le manifestazioni contro il golpe in. Lo ha annunciato l'ospedale nel quale era ricoverata. Continuano intanto le ...... in Lombardia, dove èuna coppia di escursionisti. ''#Lombardia, Castione della Presolana: ... Aung San Suu Kyi ,, colpo di stato , esercito , Myanmar , Win Myint - - > loading... ...YANGON. La giovane donna che è stata colpita alla testa dalla polizia la scorsa settimana durante una protesta contro la presa del potere da parte dei militari in Myanmar, è morta questa mattina. A co ...E' morta la donna di 20 anni colpita alla testa la settimana scorsa durante le manifestazioni contro il golpe in Birmania. Lo ha annunciato l'ospedale nel quale era ricoverata. Continuano intanto le p ...