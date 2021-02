Bingo | sale scommesse e casinò chiusi | i lavoratori del gioco in piazza contro la crisi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 febbraio 2021 - Due piazze storiche di Roma e Milano invase da lavoratrici edel settore delpubblico . Un comparto in ginocchio, stremato dalle reiterate chiusure delle ...

il Fatto Nisseno

Milano, 19 febbraio 2021 - Due piazze storiche di Roma e Milano invase da lavoratrici e lavoratori del settore del gioco pubblico . Un comparto in ginocchio, stremato dalle reiterate chiusure delle ...Sospensione di attività digiochi,scommesse,e slot machine anche nei bar e tabaccherie. - Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.“Il lavoro non è un gioco”, uno slogan che restituisce dignità ad un settore troppe volte equivocato, denunciando al tempo stesso l’entità di un dramma economico – uno fra i tanti – legato alla filier ...Milano, 19 febbraio 2021 - Due piazze storiche di Roma e Milano invase da lavoratrici e lavoratori del settore del gioco pubblico. Un comparto in ginocchio, stremato dalle reiterate chiusure delle att ...