Biden vuole l' approvazione dell' Equality Act per proteggere meglio la comunità Lgbtq

Avvenire_Nei : Stati Uniti. Biden vuole chiudere Guantanamo - globalistIT : - freechef : Biden al G7 per riprendersi l'Europa (di A. Mauro) - etiamomnes : E Mr Biden vuole fare trattati con questi psicopatici? - TV7Benevento : Usa: Biden, 'America è tornata, Russia vuole indebolirci'... -

Ultime Notizie dalla rete : Biden vuole

... e questo disegno di legge rappresenta un passo fondamentale per garantire che l'America sia all'altezza dei nostri valori fondamentali di uguaglianza e libertà per tutti", ha dettoin una ...Leggi anche Vaccino Covid, daaiuti per due miliardi di dollari "Oggi, con un aumento degli ... L'Ue "trattare in modo costruttivo con la Cina e resta salda su interessi e valori". In tema ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di un intervento molto duro ha attaccato Russia, Cina e Iran.Il messaggio di Biden è che si torna a lavorare insieme su tutti i fronti, dalla lotta alla pandemia al clima, dall’Iran a tutti i grandi dossier internazionali, con un rinnovato impegno degli Usa e s ...