Biden cancella il sovranismo di Trump | due miliardi di dollari per i vaccini ai paesi più poveri

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un altro segno di cambiamento rispetto aldi. Il presidente degli Stati Uniti Joeannuncerà aiuti per duedicome contributo all'iniziativa globale per i ...

Remo2222222 : RT @MinistroEconom2: Nel giro di poche ore l'account di Biden (@potus) ha già 3,2M di follower. È la prova lampante che Twitter non cancell… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #BuoneNotizie #USA #Biden #4febbraio2021 ??'Fine del sostegno alle operazioni militari… - Penny73070896 : America: 7 nuove varianti ( virus ) stronzate democratiche. Così Biden cancella il virus Così Biden incarcera la s… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #BuoneNotizie #USA #Biden #4febbraio2021 ??'Fine del sostegno alle operazioni… - atlantidelibri : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Biden cancella

Lo hanno annunciato alti funzionari dell'Amministrazione, spiegando che l'iniziativa rientra nella decisione di Washington di aumentare gli aiuti per permettere la distribuzione di vaccini ..."Questa amministrazione non aspetterà la prossima strage - ha dettoin una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - agiremo per mettere fine alla nostra epidemia di violenza armata e per ...L'iniziativa rientra nella decisione di Washington di aumentare gli aiuti per la distribuzione di vaccini contro il Covid-19 ai Paesi di basso e medio reddito, nell'ambito del programma Covax dell'Oms ...Il debutto internazionale. Il presidente Usa oggi in videocall sul doppio fronte del G7 e della Conferenza di Monaco, dove interverrà con Merkel e Macron ...