Biden cambia volto agli Usa con la riforma sull’immigrazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Biden ha una certezza, il repentino cambio di rotta rispetto alle politiche attuate dal suo predecessore Trump stanno indirizzando l’agenda politica americana verso una nuova ristrutturazione dei temi sociali principali. Una scelta già prefigurata, quando il neo-presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato “la fine della costruzione del muro con il Messico”. President Joe Biden signs executive orders advancing his priority to modernize our immigration system with Vice President Kamala Harris looking on in the Oval Office, Tuesday, Feb.2, 2021. (Photo by Doug Mills/The New York Times)Negli Stati Uniti sono presenti più di 11 milioni di persone che non godono di nessuno status legale, immigrati clandestini. L’obiettivo di Biden è quello di attuare un percorso, declinabile per due categorie diverse, affinché questi possano godere della ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha una certezza, il repentino cambio di rotta rispetto alle politiche attuate dal suo predecessore Trump stanno indirizzando l’agenda politica americana verso una nuova ristrutturazione dei temi sociali principali. Una scelta già prefigurata, quando il neo-presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato “la fine della costruzione del muro con il Messico”. President Joesigns executive orders advancing his priority to modernize our immigration system with Vice President Kamala Harris looking on in the Oval Office, Tuesday, Feb.2, 2021. (Photo by Doug Mills/The New York Times)Negli Stati Uniti sono presenti più di 11 milioni di persone che non godono di nessuno status legale, immigrati clandestini. L’obiettivo diè quello di attuare un percorso, declinabile per due categorie diverse, affinché questi possano godere della ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden cambia Monaco e G7, il doppio banco di prova europeo per Biden Nel suo primo Foreign policy speech dal Dipartimento di Stato, Biden ha messo in chiaro, qualora vi ... Con la Russia la musica non cambia. Il nodo del North Stream 2, il gasdotto russo che unisce Mosca ...

Cambio Statuto M5S: via libera a governance a 5 Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S. LE ULTIME NOTIZIE Flash Cambio Statuto M5S: via ... Read More World Usa: Biden a incontro in Wisconsin, 'Sono stanco di parlare di Trump' 17 Febbraio ...

Il guerrafondaio Pompeo critica i tentativi diplomatici di Biden con l'Iran: "Apre la strada al nucleare" L'ex segretario di Stato: "L'ayatollah capisce solo con la forza. Ho guidato una risposta alla minaccia iraniana che proteggeva il popolo americano dal terrore e sosteneva lo Stato ebraico di Israele" ...

