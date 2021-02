Agenzia_Ansa : #Biden: 'La #Russia è una minaccia c'è il rischio di un ritorno della Guerra Fredda'. Il presidente #Usa alla Confe… - NicolaPorro : Da un lato il muso duro di #Biden, dall’altro i “regali” agli avamposti della propaganda cinese negli #Usa. Ecco co… - repubblica : Conferenza di Monaco, Biden: 'Respingere gli abusi della Cina. La Russia è una minaccia': L'intervento del presiden… - MervicVanda : RT @nonkonforme: Quello che si riunisce oggi al #G7 virtuale, è un mondo sempre più plasmato sul modello cinese, tanto amato da #Biden, fat… - lalitapetila : RT @ErmannoKilgore: Biden al G7: «Cina e Russia una minaccia. Rischio ritorno alla guerra fredda» Quando dico che i Presidenti USA in polit… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Cina

...mette in guardia sui reali rischi di 'una nuova Guerra Fredda' se sui rapporti con la e con la... Anche la Casa Bianca diè convinta che troppo spesso negli ultimi anni gli alleati europei ...... l'Alleanza atlantica è tornata', ha affermato il Presidente americano Joenel suo intervento ... 'La sfida posta da Mosca è diversa da quella posta dalla, ma non è per questo meno reale. E' ...Si è presentato come il presidente di un'America "che ha ritrovato la sua visione transatlantica" Joe Biden, al debutto oggi nei summit internazionali. Prima al G7 poi alla Conferenza sulla sicurezza ...Il presidente americano Joe Biden durante un evento virtuale con la Conferenza sulla sicurezza di Monaco (AP Photo/Patrick Semansky) America is back. Biden chiede agli europei di ...