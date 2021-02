orizzontescuola : Bernocchi (Cobas): “La riapertura totale della scuola va mantenuta aumentando gli organici” -

Ultime Notizie dalla rete : Bernocchi Cobas

Orizzonte Scuola

Manifestazione a Roma davanti al Ministero dell'Istruzione per chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza. Video interviste a cura di Elisabetta Tonni a Piero) e Saverio Pantuso (Uil Scuola Lazio) Priorità alla Scuola, insieme aiScuola, ha organizzato per oggi presìdi, manifestazioni e assemblee pubbliche in 23 città italiane davanti ...PieroEsecutivo nazionaleComitati di base della Scuola - I ritardi e le inadempienze che hanno caratterizzato la cosiddetta "seconda ondata" della pandemia non hanno alcuna giustificazione.Da Conte a Azzolina, da Arcuri a Miozzo, ricordo che anche un vecchio sindacalista, il portavoce dei Cobas Scuola Bernocchi ancora a gennaio ripeteva il ritornello governativo sulle scuole sicure. Ora ...