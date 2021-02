Berlusconi | “Ibra a Sanremo? Aveva bisogno di rilassarsi” | Video

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ieri in casa Monza è stato presentato in conferenza stampa lo spot WithU: presente anche il patron Silvioprotagonista di un vero show: “diPianeta Milan.

PianetaMilan : #Berlusconi: '#Donnarumma deve rinnovare. #Ibrahimovic a #Sanremo? Evidentemente aveva bisogno di rilassarsi..' |… - infoitsport : Berlusconi: “Ibra? Meglio terminare la carriera al Milan. Io sempre rossonero” - infoitsport : Monza, Berlusconi: 'Da milanese ho tifato anche per l'Inter. Ibra, Draghi e Balotelli: il mio pensiero' - dragonerossoen1 : RT @MilanNewsit: Berlusconi a Sky: 'Il mio cuore è sempre milanista. Consiglio a Ibra di chiudere la carriera al Milan' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Berlusconi: 'Negli ultimi tempi ho tifato Inter, ma il derby è un'altra cosa. Pioli? Magari lo chiamo, Ibra finisca al Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Ibra

Silvioha riposto però il sogno nel cassetto e parlando a Sky, in presentazione del derby, dice 'Deve finire alla grandissima la sua splendida carriera da giocatore e gli consiglio di ...Ecco le dichiarazioni di Silvioai microfoni di Sky Sport 24 sul momento del Milan in vista del derby di domenica a San ...Ieri in casa Monza è stato presentato in conferenza stampa lo spot WithU: presente anche il patron Silvio Berlusconi protagonista di un vero show ...Proprio sullo svedese, l’ex numero uno rossonero ha detto: “Deve finire alla grandissima la sua splendida carriera da giocatore e gli consiglio di farlo al Milan”. I successi con il Milan rimarranno i ...