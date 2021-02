Berlino – Polizia tedesca scaccia famiglie con bambini dal lago Weißensee (Video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nonostante il lockdown imposto dal governo fino a inizio marzo, molti tedeschi si sono concesse una domenica all’aperto andando sul lago di Weißensee a Berlino, meta di famiglie e bambini che pattinano sulla sua superficie ghiacciata. Si sono però creati degli assembramenti che la Polizia ha deciso di disperdere facendo volare un elicottero a bassa quota. L’intervento Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nonostante il lockdown imposto dal governo fino a inizio marzo, molti tedeschi si sono concesse una domenica all’aperto andando suldi, meta diche pattinano sulla sua superficie ghiacciata. Si sono però creati degli assembramenti che laha deciso di disperdere facendo volare un elicottero a bassa quota. L’intervento

