Bergamo: scappa dalla Francia con la figlia, arrestato 55enne (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - I carabinieri di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, hanno arrestato un uomo di 55 anni, cittadino marocchino, colpito da un mandato di arresto europeo per sequestro di persona. L'uomo era stato denunciato dalla sua ex moglie, residente in Francia, e con la quale aveva avuto una bambina. Nel settembre del 2019 l'uomo si era trasferito in Italia portando con sé la bambina contro la volontà della madre che aveva denunciato il fatto alle autorità francesi. La giustizia francese ha condannato l'uomo per sequestro di persona, ordinando l'affidamento della bambina alla madre e il suo rientro in Francia. I militari hanno raggiunto l'uomo e lo hanno portato nel carcere di Bergamo.

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo scappa Minaccia il titolare di una pizzeria col coltello poi scappa: 57enne fermato e denunciato Attimi di paura a Monza : un uomo di 57 anni è uscito di casa e si è diretto in via Bergamo, lì è entrato in una pizzeria, impugnando un coltello e minacciando il titolare. Subito dopo si è allontanato, scappando per le vie del centro con l'arma in mano. E' lì che lo hanno ...

Investe operaio in bici e scappa, preso Dopo il violento impatto, il conducente del mezzo si era allontanato senza prestare soccorso al malcapitato, subito trasportato con urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una ...

Dopo il violento impatto, il conducente del mezzo si era allontanato senza prestare soccorso al malcapitato, subito trasportato con urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una ...