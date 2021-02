Benevento, con la Roma precedenti da brivido: l’impresa sannita vale 5,50 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è grande attesa per l’arrivo della Roma al Ciro Vigorito. Sanniti e capitolini vivono umori opposti: da una parte c’è una formazione in salute, reduce dalla doppia vittoria contro Udinese e Sporting Braga e con il ritrovato Edin Dzeko che sembra aver dato ulteriore spinta e carica ai compagni. Dall’altra una squadra che nel 2021 ha vinto solo una volta e ha incassato troppi gol (19 in otto partite). Numeri che non lasciano dubbi ai betting analyst di 888sport.it, secondo i quali la vittoria della squadra di Fonseca è nettamente l’esito più probabile, a 1,57. Difficile il colpo sannita, dato a 5,50, mentre il pareggio si gioca a 4,50. Il Benevento non ha mai vinto in campionato contro la Roma, e nei tre match disputati ha sempre subito robuste goleade (due ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è grande attesa per l’arrivo dellaal Ciro Vigorito. Sanniti e capitolini vivono umori opposti: da una parte c’è una formazione in salute, reduce dalla doppia vittoria contro Udinese e Sporting Braga e con il ritrovato Edin Dzeko che sembra aver dato ulteriore spinta e carica ai compagni. Dall’altra una squadra che nel 2021 ha vinto solo una volta e ha incassato troppi gol (19 in otto partite). Numeri che non lasciano dubbi ai betting analyst di 888sport.it, secondo i quali la vittoria della squadra di Fonseca è nettamente l’esito più probabile, a 1,57. Difficile il colpo, dato a 5,50, mentre il pareggio si gioca a 4,50. Ilnon ha mai vinto in campionato contro la, e nei tre match disputati ha sempre subito robuste goleade (due ...

