Belen Rodriguez svela il nome di sua figlia a Verissimo | “Spero mi somigli”

(Di venerdì 19 febbraio 2021), ospite negli studi di Silvia Toffanin a, hato in anteprima ilche lei e Antonino Spinalbese hanno scelto per la loro bambina., dopo la fine dell’esperienza a Tu sì que vales, che tornerà ovviamente per una nuova stagione il prossimo anno, è pronta a tornare sul piccolo schermo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il dramma di Belén a Verissimo: 'Ho perso un bambino', poi la gioia: 'Aspetto una femminuccia, si chiamerà Luna Marie'. La showgirl dopo la foto su Instagram dove mostra per la prima volta il suo ...ha svelato di aspettare una bambina e ha rivelato quale sarà il nome per la piccola in arrivo durante l'estate 2021. Lei e Antonino Spinalbese sono più felici che mai....Stefano De Martino e Andrea Delogu, esplode il gossip: “Si vanno vedere insieme sempre di più…”, ecco cosa rivelano i settimanali di gossip.Belen Rodriguez a Verissimo ha svelato in anteprima il nome che lei e Antonino Spinalbese hanno scelto per la loro bambina.