Belen Rodriguez svela il nome della figlia in arrivo: “Nasce in estate, spero mi assomigli” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il totonomi si era fatto incredibilmente denso, e le voci non avevano smesso di generare congetture che da tempo non erano più attinenti alle voci trapelate da fonti ufficiali e attendibili. La showgirl Belen Rodriguez ha finalmente rivelato quale sarà il nome della sua secondogenita. Belen Rodriguez e il compagno Antonio Spinalbese sono in dolce attesa, e la notizia era già stata sufficientemente metabolizzata dai fan più accaniti. Mancava la componente fondamentale della notizia, tuttavia, quella che andrà a definire pienamente l’identità della futura principessa di casa Rodriguez. Il suo fidanzamento con Antonio Spinalbese, iniziato la scorsa estate, aveva subito dato prova alle riviste di gossip di ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il totonomi si era fatto incredibilmente denso, e le voci non avevano smesso di generare congetture che da tempo non erano più attinenti alle voci trapelate da fonti ufficiali e attendibili. La showgirlha finalmente rivelato quale sarà ilsua secondogenita.e il compagno Antonio Spinalbese sono in dolce attesa, e la notizia era già stata sufficientemente metabolizzata dai fan più accaniti. Mancava la componente fondamentalenotizia, tuttavia, quella che andrà a definire pienamente l’identitàfutura principessa di casa. Il suo fidanzamento con Antonio Spinalbese, iniziato la scorsa, aveva subito dato prova alle riviste di gossip di ...

