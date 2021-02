Belen Rodriguez rivela il sesso e il nome del bambino che sta aspettando (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nome e il sesso del bambino di Belen Rodriguez Da diverso tempo si parla della gravidanza della showgirl e finalmente è stata confermata di recente. Nelle scorse settimane, invece, si era vociferato riguardo al sesso del bambino e pare, però, che domani Belen Rodriguez lo rivelerà a Verissimo insieme al nome che hanno scelto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ile ildeldiDa diverso tempo si parla della gravidanza della showgirl e finalmente è stata confermata di recente. Nelle scorse settimane, invece, si era vociferato riguardo aldele pare, però, che domanilo rivelerà a Verissimo insieme alche hanno scelto L'articolo proviene da Novella 2000.

raspa90 : RT @tvblogit: Belen Rodriguez a Verissimo: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie” - tvblogit : Belen Rodriguez a Verissimo: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie” - MondoTV241 : Belen Rodriguez, confessione intima a Verissimo: 'Ero già incinta in estate, dopo quattro giorni ho perso il bambin… - GiuseppeporroIt : Belen Rodriguez rivela a Verissimo il nome e il sesso del futuro nascituro #belenrodriguez #verissimo… - Luca_zone : RT @tvblogit: ??? 'Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle ta… -

Belen prende in giro Cecilia? La bella Belen Rodriguez di recente ha voluto sorprendere i suoi fan proponendo un cambio look molto importante. La showgirl argentina tramite le sue ...

