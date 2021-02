Belen Rodriguez | “Aspetto una bambina che si chiamerà Luna Marie”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ospite a “Verissimo”,rivela di essere in attesa di una femminuccia che si. Sabato prossimo,sarà ospite a “Verissimo” per parlare in esclusiva, della sua seconda gravidanza. L’intervista è stata già registrata e stanno già imperversando sul Web le prime indiscrezioni sulle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl argentina. Alla L'articolo NewNotizie.it.

zazoomblog : Belén Rodriguez incinta: «Aspetto una bambina si chiamerà Luna Marie» - #Belén #Rodriguez #incinta: #«Aspetto - tuttotv_info : #BelenRodriguez a #Verissimo: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie” ?? ?? > - tvblogit : ??? 'Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora d… - tuttotv_info : Belen Rodriguez a Verissimo: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie” Belen Rodriguez a Verissimo: “Aspetto un… - tuttotv_info : Belen Rodriguez a Verissimo: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie” -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Elle

Di mariaritagagliardi - 19/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ospite a 'Verissimo',rivela di essere in attesa di una femminuccia che si chiamerà Luna Marie. Sabato prossimo,sarà ospite a 'Verissimo' per parlare in esclusiva, della sua seconda ...Domani, sabato 20 febbraio 2021,sarà ospite della nuova puntata di Verissimo .a Verissimo: "Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie" "Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie ". Nel salotto ...Belen Rodriguez torna a mostrarsi al popolo dei social più sensuale che mai: accavalla le gambe sulla poltrona ed infiamma Instagram ...Ospite a "Verissimo", Belen Rodriguez rivela di essere in attesa di una femminuccia che si chiamerà Luna Marie.