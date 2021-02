Belen aspetta una bambina | Si chiamerà Luna Marie

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Rodriguez ha rivelato che avrà unae ha confessato il nome scelto per lei insieme ad Antonino.avrà una figlia femmina: “Ho scelto il nome” su Notizie.it.

veryinutil : #BelenRodriguez aspetta una bambina: ecco il nome - LIDAMUGNAI : RT @VanityFairIt: La showgirl rivela il sesso del bebè che aspetta dal nuovo compagno, sarà una femminuccia e nascerà in estate ?? https://t… - GossipNews_it : Belen Rodriguez aspetta una bambina! Rivela il nome: 'La chiamerò...' ? - VanityFairIt : La showgirl rivela il sesso del bebè che aspetta dal nuovo compagno, sarà una femminuccia e nascerà in estate ?? - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Belen aspetta

Vanity Fair Italia

Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie". A Verissimo Belén Rodríguez svela il sesso e il nome del bebè chedal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: "Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l'ora di ...'Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie'. A ' Verissimo 'Rodriguez svela il sesso e il nome del bebè chedal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: 'Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e ...Belen Rodriguez incinta aspetta una bimba con il compagno Antonino Spinalbese: arriva una sorellina per il suo adorato Santiago (FOTO), avuto con l’ex marito Stefano de Martino. L’argentina svela a ...Avevamo appreso qualche settimana fa che la bellissima, Belen Rodriguez aspettasse un bambino dal compagno Antonino Spinalbanese. La showgirl argentina, Belen Rodriguez ha da poco svelato sesso e nome ...