Belen a Verissimo svela finalmente come si chiamerà sua figlia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Belen, ospite a Verissimo, svela come si chiamerà il bebè che aspetta da Spinalbanese: nome particolare con richiami alla natura Belen, ospite a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 20 febbraio, ha svelato a Silvia Toffanin e ai telespettatori il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, ha confidato la showgirl. L’argentina, a proposito della favola d’amore che sta vivendo, ha dichiarato: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”. Infine, la Rodriguez ha ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021), ospite asiil bebè che aspetta da Spinalbanese: nome particolare con richiami alla natura, ospite anella puntata che andrà in onda sabato 20 febbraio, hato a Silvia Toffanin e ai telespettatori il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. “Sognavo fosse una femminuccia. SiLuna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, ha confidato la showgirl. L’argentina, a proposito della favola d’amore che sta vivendo, ha dichiarato: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una personaAntonino”. Infine, la Rodriguez ha ...

