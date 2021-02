Belen a Verissimo | «Mia figlia si chiamerà Luna Marie»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Rodriguez ABelén Rodríguez svela il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: “Sognavo fosse una femminuccia. Sie nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Una gravidanza a coronamento di una favola d’amore arrivata come un colpo di fulmine: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”. Infine, la conduttrice e show girl si lascia andare a un’intima confessione: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché ...