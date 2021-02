Bekaert | domani 20 febbraio la Uilm incontra i lavoratori

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L'iniziativa per manifestare la netta e forte contrarietà sulla decisione da parte didi liberarsi di tutti i 176ancora in forza, ancor prima di avere notizie da parte del Mise sulla reindustrializzazione del sito L'articolo proviene da Firenze Post.

La Fim-Cisl non si presenterà, al tavolo di trattativa sui licenziamenti, convocato da Confindustria e dall'azienda belga. Lo comunica, in una lettera inviata questa mattina alla stessa associazione imprenditoriale ...Il 2020 si chiude con l'annuncio di 176 licenziamenti alla Bekaert e con l'incertezza sulla sorte ... Nelle sedici pagine dell'Album abbinato gratuitamente al nostro quotidiano abbiamo cercato di ...L'iniziativa per manifestare la netta e forte contrarietà sulla decisione da parte di Bekaert di liberarsi di tutti i 176 lavoratori ancora in forza, ancor prima di avere notizie da parte del Mise su ...Domani mattina i rappresentanti sindacali della Uilm incontreranno i lavoratori in vertenza. Il segretario Materazzi: "Operazione dell'azienda barbara e cinica"