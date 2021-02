Bayern Monaco, Tolisso out: salta la sfida con la Lazio, a rischio anche gli Europei. I dettagli (Di venerdì 19 febbraio 2021) Altra tegola per il Bayern Monaco.Il centrocampista Corentin Tolisso si è infortunato gravemente durante l'allenamento di ieri. Come riportato da "Bild", il calciatore, subirà un lungo stop che lo terrà lontano dal rettangolo verde per alcuni mesi. Tolisso salterà dunque le sfida contro Eintracht Francoforte e Lazio, a rischio anche gli Europei. Il club tedesco non ha ancora rilasciato un bollettino ufficiale sulle condizioni del giocatore francese, che nelle prossime ore dovrebbe far luce sulla reale entità dell'infortunio. Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Altra tegola per il.Il centrocampista Corentinsi è infortunato gravemente durante l'allenamento di ieri. Come riportato da "Bild", il calciatore, subirà un lungo stop che lo terrà lontano dal rettangolo verde per alcuni mesi.salterà dunque lecontro Eintracht Francoforte e, agli. Il club tedesco non ha ancora rilasciato un bollettino ufficiale sulle condizioni del giocatore francese, che nelle prossime ore dovrebbe far luce sulla reale entità dell'infortunio.

