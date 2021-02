Bayern Monaco, paura per Tolisso: infortunio in allenamento e Europeo con la Francia a rischio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovi guai per Hansi Flick e il Bayern Monaco alla vigilia della sfida di campionato con l'Eintracht e a pochi giorni dagli ottavi di Champions contro la Lazio. Secondo quanto si apprende dalla Bild, dopo i casi di positività al coronavirus, in casa dei tedeschi ci sarebbe l'ennesimo stop per un calciatore. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista francese di 26 anni, fermatosi in allenamento a causa di un brutto infortunio.Tolisso, Europeo a rischio?caption id="attachment 488743" align="alignnone" width="640" Tolisso (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal noto media tedesco, sempre molto vicino alle vicende di casa Bayern, Tolisso si è infortunato gravemente durante la seduta di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovi guai per Hansi Flick e ilalla vigilia della sfida di campionato con l'Eintracht e a pochi giorni dagli ottavi di Champions contro la Lazio. Secondo quanto si apprende dalla Bild, dopo i casi di positività al coronavirus, in casa dei tedeschi ci sarebbe l'ennesimo stop per un calciatore. Si tratta di Corentin, centrocampista francese di 26 anni, fermatosi ina causa di un brutto?caption id="attachment 488743" align="alignnone" width="640"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal noto media tedesco, sempre molto vicino alle vicende di casasi è infortunato gravemente durante la seduta di ...

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - DiMarzio : Arriva la conferma di Salihamidzic sul passaggio di #Upamecano al #Bayern dalla prossima estate - ItaSportPress : Bayern Monaco, paura per Tolisso: infortunio in allenamento e Europeo con la Francia a rischio -… - MCalcioNews : Bayern Monaco, stagione a rischio per Tolisso -