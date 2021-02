“Basta quinta | mi riduco il seno” Troppi problemi per le sue forme esplosive | il volto della tv pronto all’operazione

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Juliana Moreira, la notizia ormai è ufficiale. L’exdi Paperissima ha confidato al pubblico un problema che pare affliggerla da diverso tempo: il suo. Inversione di marcia per l’influencer, dunque, rispetto alle tante vip che tendono ad aumentare le proprie taglie. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso il profilo social: pronta per sottoporsi all’intervento chirurgico. Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa con cui è convolata a nozze nel 2017, e mamma di due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel, ha deciso di affrontare l’intervento che le permetterà di ridurre il. La moha anche spiegato nel dettaglio i motivi che hanno spinto alla sua decisione: “Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea, come dolori alla schiena”.. E aggiunge: “Sono sicura ...

LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira - giuliocolecchia : RT @BartNicolotti: BASTA LEGGI ELETTORALI INCOSTITUZIONALI Evitare che si voti per la quinta volta consecutiva con una #leggeelettorale inc… - Claudia74292316 : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Juliana Moreira vuole ridursi il seno: 'Basta quinta! Voglio la terza' #JulianaMoreira -

Ultime Notizie dalla rete : Basta quinta

Il Messaggero

Juliana Moreira vuole ridursi il seno: '! Voglio la terza' - - > Leggi Anche Gli Stoppeiras festeggiano l'anniversario di nozze e sfogliano l'album dei ricordi Se ricorrere alla chirurgia ...Anzi le premesse sono peggiori,osservare la grave decisione di chiudere all'ultimo momento ... Lastrategia: siamo alle "Indulgenze occasionali" che si concretizzano, innanzitutto, in "...La showgirl 38enne ieri ha fatto l’operazione: ‘Basta quinta, voglio una terza!’ ‘Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se n’era accorto, ma…’ Juliana Moreira ha ridotto il seno, ieri, 18 febbr ...Ricorrerà per la seconda volta al bisturi per ridimensionare forme troppo esplosive che le causano problemi alla schiena ...