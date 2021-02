Basket, qualificazioni Europei 2022, Italia-Estonia 101-105: cronaca e tabellino (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Estonia ha sconfitto l’Italia per 105-101, in occasione della gara valida per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022 di Basket. Gli estoni hanno conquistato un successo importante, il quale offre continuità alla vittoria ai danni della Macedonia, risalente all’esordio. Il gruppo estone è riuscito a prevalere soltanto dopo un tempo supplementare, dopo aver subito una straordinaria rimonta Italiana, vedendo svanire un vantaggio di 22 punti. L’Estonia ha dimostrato di poter meritare la qualificazione agli Europei, contando sulle proprie individualità. RISULTATI E CLASSIFICHE RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Kotsar (32), Treier (17) e Joesaar (13) hanno disputato un match eccellente, al di sopra delle aspettative della vigilia, ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ha sconfitto l’per 105-101, in occasione della gara valida per il gruppo B delleaglidi. Gli estoni hanno conquistato un successo importante, il quale offre continuità alla vittoria ai danni della Macedonia, risalente all’esordio. Il gruppo estone è riuscito a prevalere soltanto dopo un tempo supplementare, dopo aver subito una straordinaria rimontana, vedendo svanire un vantaggio di 22 punti. L’ha dimostrato di poter meritare la qualificazione agli, contando sulle proprie individualità. RISULTATI E CLASSIFICHE RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Kotsar (32), Treier (17) e Joesaar (13) hanno disputato un match eccellente, al di sopra delle aspettative della vigilia, ...

