Baronissi | allagata la scuola Villari | chiusura fino al 26 febbraio

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’accertata l’apertura dei rubinetti in un bagno al terzo piano dell’Istituto scolastico “” che ospita le classi della secondaria di primo grado, ha reso necessaria oggi ladel plesso per allagamento. La situazione è apparsa subito seria tanto da richiedere l’intervento, oltre che della ditta di manutenzione, dei tecnici comunali e della Polizia municipale, anche dei Vigili del fuoco. Le indagini prontamente esperite e i rilievi tecnici hanno escluso guasti o rotture all’impianto idrico. L’acqua si è infiltrata copiosamente negli ambienti provocando gravi danni ai solai e alle aule circostanti e sottostanti. È stato stimato il consumo di oltre 25000 litri di acqua. Le indagini hanno confermato che causa del fatto è l’incauta e negligente apertura dei rubinetti. Il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto ...

ottopagine : Baronissi, rubinetti lasciati aperti: scuola media allagata #Baronissi - salernotoday : Caos Scuola: positiva la titolare di una ludoteca a Castellabate, genitori infuriati a Fisciano e presunto sabotagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi allagata

Salernonotizie.it

Questa mattina la SS88 , tra i comuni di Salerno e, all'altezza delle Fonderie Pisano, è ... mentre l' Usca si è completamente: in azione i volontari della Vopi. A Sapri , per il ...Questa mattina la SS88 , tra i comuni di Salerno e, all'altezza delle Fonderie Pisano, è ... mentre l' Usca si è completamente: in azione i volontari della Vopi. A Sapri , per il ...L’accertata l’apertura dei rubinetti in un bagno al terzo piano dell’Istituto scolastico “Villari” che ospita le classi della secondaria di primo grado, ha reso necessaria oggi la chiusura del plesso ...StampaIn prima mattinata odierna è stato segnalato al Comune di Baronissi l’allagamento dell’Istituto scolastico “Villari” che ospita la scuola secondaria di primo grado. La situazione è apparsa subit ...