Bari | avvistata pantera nera nei pressi dell’Ospedale Di Venere | ecco cos’è successo

repubblica : Pantera nera avvistata a Bari attorno all'ospedale Di Venere: 'Chiudete tutti gli ingressi' - infoitinterno : Bari, 'pantera avvistata in zona Di Venere': scattano i controlli, falsa segnalazione - infoitinterno : Pantera avvistata nell'Area Metropolitana di Bari - infoitinterno : Pantera nera avvistata a Bari attorno all'ospedale Di Venere: 'Chiudete tutti gli ingressi' - infoitinterno : Pantera avvistata nell'Area Metropolitana di Bari, esperti al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Bari avvistata

Solo che ieri non è stato esattamente il momento di ironizzare, a. Disposta la chiusura di tutti gli ingressi dell'ospedale 'Di Venere' perché era statala pantera.Attimi di panico questa sera all'ospedale Di Venere di Carbonara, dove è statada più persone la pantera che da giorni sta seminando panico in tutto il Barese. Il felino ...di, l'ultima ...· prestare attenzione in caso d’investimento di grandi animali. Secondo le informazioni raccolte sul campo, ci sono degli avvistamenti nella zona di campagna nei pressi di Loseto. Per molti si tratter ...All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Comune di Bari, Polizia Locale, dipartimento di prevenzione della ASL Ba, servizio veterinario regionale, Protezione civile regionale, Carabinieri fo ...