Barbara D’Urso ricorda il papà | la somiglianza tra loro è davvero tanta

Leggi su chenews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ilsu Instagram e in molti tra i suoi follower non possono fare a meno di notare la fortetra i due. foto InstagramLa conduttrice di Canale Cinque questa volta ha deciso di emozionaretutti con il suo ricordo postato da pochi minuti sui social in cui ancora oggi a distanza di anni mette in luce il suo dolore per la mancanza del padre. E’ da anni la regina indiscussa del pomeriggio di Canale Cinque e nonostante le tante critiche che da sempre riceve, ha il grande dono di tenere molto privati quelli che sono i suoi affetti, compresi i figli che hanno scelto di non apparire mai in tv. Ad ogni modo, proprio grazie alla foto postata su Instagram, a tanto dei suoi follower non è sfuggito un particolare interessata, legato ...