Banca Generali, la regina della cedola (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo i diktat imposti dalla Banca centrale europea il 2021 ha il sapore della riscossa. Stiamo parlando dei dividendi delle banche quotate a Piazza Affari che, dopo l’ammorbidimento dei vincoli da parte dell’Istituto di Francoforte, potranno tornare a distribuire le cedole ai loro azionisti. E il piatto si presenta particolarmente ricco. La prima Banca del Paese, Intesa Sanpaolo ha confermato la distribuzione di 3,57 centesimi di euro per azione: rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento dell’azione registrato lo scorso 4 febbraio, (il giorno prima dell’annuncio dei conti) risulterebbe un rendimento pari all’ 1,8%. Nel caso dell’altro colosso commerciale Unicredit il dividendo annunciato è di 0,12 euro per azione pari ad un dividend yield dell’1,41%. Numeri positivi ma perché diventino allettanti bisogna ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo i diktat imposti dallacentrale europea il 2021 ha il saporeriscossa. Stiamo parlando dei dividendi delle banche quotate a Piazza Affari che, dopo l’ammorbidimento dei vincoli da parte dell’Istituto di Francoforte, potranno tornare a distribuire le cedole ai loro azionisti. E il piatto si presenta particolarmente ricco. La primadel Paese, Intesa Sanpaolo ha confermato la distribuzione di 3,57 centesimi di euro per azione: rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento dell’azione registrato lo scorso 4 febbraio, (il giorno prima dell’annuncio dei conti) risulterebbe un rendimento pari all’ 1,8%. Nel caso dell’altro colosso commerciale Unicredit il dividendo annunciato è di 0,12 euro per azione pari ad un dividend yield dell’1,41%. Numeri positivi ma perché diventino allettanti bisogna ...

sole24ore : Il Draghi 1 è il migliore dei governi possibili e i 5 stelle i grandi sconfitti | Post di Beniamino Piccone, wealth… - BancaGenerali : Nuovi #reclutamenti per il 2021. Un potenziale target di 120 inserimenti. Scopri di più su @bluerating_com - BancaGenerali : #rassegnastampa - Banca Generali, le stime degli analisti per il 2021 ? - Alessan26444903 : RT @BancaGenerali: ?? Il nostro impegno per l'economia reale non si ferma e cresce con la nuova operazione che ci vede al fianco di Inxpect,… - TrendOnline : #Generali in rosso dopo nuovo accordo. Un buy allettante ora? -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Generali Banca Generali, la regina della cedola Qui il primato di regina del dividend yield spetta a Banca Generali che ha presentato i conti preliminari lo scorso 10 febbraio e contestualmente il suo CdA ha proposto all'assemblea una cedola da 3,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Leonardo a +7,4%, Diasorin a - 2,3% (19 febbraio 2021) I rialzi più significativa sono quelli di Banca Mediolanum (+0,7%), Campari (+2%), Cnh Industrial (+0,8%), Exor (+0,8%), Generali (+0,8%), Leonardo (+7,4%), Moncler (+7,3%), Pirelli (+0,7%) e Stm (+1,...

Banca Generali, la regina della cedola Il Messaggero Banca Generali, la regina della cedola (Teleborsa) – Dopo i diktat imposti dalla Banca centrale europea il 2021 ha il sapore della riscossa. Stiamo parlando dei dividendi delle banche quotate a Piazza Affari che, dopo ...

Prove generali del G7, oggi Draghi “debutta” con Biden, Johnson & C. Oggi la videoconferenza tra i premier, che anticipa il summit vero e proprio. Tanti i temi sul tavolo, compresi i vaccini, e i rapporti con Russia e Cina ...

Qui il primato di regina del dividend yield spetta ache ha presentato i conti preliminari lo scorso 10 febbraio e contestualmente il suo CdA ha proposto all'assemblea una cedola da 3,...I rialzi più significativa sono quelli diMediolanum (+0,7%), Campari (+2%), Cnh Industrial (+0,8%), Exor (+0,8%),(+0,8%), Leonardo (+7,4%), Moncler (+7,3%), Pirelli (+0,7%) e Stm (+1,...(Teleborsa) – Dopo i diktat imposti dalla Banca centrale europea il 2021 ha il sapore della riscossa. Stiamo parlando dei dividendi delle banche quotate a Piazza Affari che, dopo ...Oggi la videoconferenza tra i premier, che anticipa il summit vero e proprio. Tanti i temi sul tavolo, compresi i vaccini, e i rapporti con Russia e Cina ...