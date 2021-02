Bale, parla l’agente: “I tifosi del Real Madrid si vergognino per quanto sono stati idioti a trattarlo così” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parola a Jonathan Barnett.Non si spengono i riflettori su Gareth Bale, protagonista con il suo Tottenham di un'incredibile prestazione in occasione della sfida di Europa League contro il Wolfsberg. Un vero e proprio riscatto per il gallese, dopo un avvio di stagione poco entusiasmante. Lo sa bene il suo agente Jonathan Barnett che, ai microfoni di Goal, si è espresso sul momento vissuto dal suo assistito soffermandosi inoltre sul rapporto tra Bale e il Real Madrid: incrinatosi, negli ultimi anni, dopo le prime stagioni vissute sull'onda dell'entusiasmo. “Lui ha un ottimo rapporto con il Real Madrid. Penso che col tempo le persone si renderanno conto di quanto sia stato importante Gareth Bale per il Real Madrid e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parola a Jonathan Barnett.Non si spengono i riflettori su Gareth, protagonista con il suo Tottenham di un'incredibile prestazione in occasione della sfida di Europa League contro il Wolfsberg. Un vero e proprio riscatto per il gallese, dopo un avvio di stagione poco entusiasmante. Lo sa bene il suo agente Jonathan Barnett che, ai microfoni di Goal, si è espresso sul momento vissuto dal suo assistito soffermandosi inoltre sul rapporto trae il: incrinatosi, negli ultimi anni, dopo le prime stagioni vissute sull'onda dell'entusiasmo. “Lui ha un ottimo rapporto con il. Penso che col tempo le persone si renderanno conto disia stato importante Garethper ile ...

