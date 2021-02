Baldur' s Gate III | annunciato il nuovo studio Larian Guildford | il sesto team che lavorerà al gioco

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Mentre i fan di'sIII sono in attesa della prossima grande patch, hanno avuto l'occasione di vedere in azione la classe Druid in un recente video gameplay. Tuttavia, le notizie sulnon sono finite qui, perchéhaunchesu'sIII,. L'annuncio è stato condiviso tramite Twitter, dove leggiamo: "creare's3 è un'impresa enorme e per questo stiamo facendo crescere il. Ora abbiamo sei studi in tutto il mondo che lavorano insieme per creare il nostrodi ruolo più ambizioso. Benvenuto:...

La prossima grande patch di's3 , che arriverà presto nel gioco in accesso anticipato, aggiungerà l'attesissima classe Druid . nel recente Panel From Hell di Larian , lo studio ha mostrato un nuovo video gameplay con ...Larian Studios continua ad andare avanti con lo sviluppo di's3, ed il titolo è attualmente disponibile in Early Access: la società aveva previsto il lancio del gioco non prima della fine del 2021. Non perdendo tempo, lo studio ha già pianificato ...Mentre i fan di Baldur's Gate III sono in attesa della prossima grande patch, hanno avuto l'occasione di vedere in azione la classe Druid in un recente video gameplay. Tuttavia, le notizie sul gioco n ...Larian apre un nuovo studio di sviluppo a Guildford | La nuova realtà contribuirà ai lavori di Baldur's Gate 3, attualmente in Accesso Anticipato.