"Avrai il coraggio di rivedere questa roba?". Pazzesco: il "suicidio" di Chiara all'Eredità, 57mila euro in fumo così. Insinna sconvolto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un finale tragicomico a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e campionissimo di ascolti. Un finale a sorpresa e che, suo malgrado, ha avuto come protagonista la campionessa in carica, Chiara. Il tutto è accaduto nel corso della puntata di ieri, giovedì 18 febbraio, alle battute finali de L'Eredità, al gioco in cui ci si gioca tutto, quello finale della Ghigliottina. Che beffa, per Chiara. Ma procediamo con ordine. Il punto è che le parole indizio al gioco finale erano le seguenti: resistere, latino, borghesia e mistero. Il montepremi in ballo? Dopo i vari "tagli", era rimasta la cospicua cifra di 57.500 euro. Insomma, mica bruscolini. Per inciso la risposta corretta era "fascino". Ma Chiara ha provato con "uomo". Sbagliato, montepremi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un finale tragicomico a L', il quiz pre-serale condotto da Flaviosu Rai 1 e campionissimo di ascolti. Un finale a sorpresa e che, suo malgrado, ha avuto come protagonista la campionessa in carica,. Il tutto è accaduto nel corso della puntata di ieri, giovedì 18 febbraio, alle battute finali de L', al gioco in cui ci si gioca tutto, quello finale della Ghigliottina. Che beffa, per. Ma procediamo con ordine. Il punto è che le parole indizio al gioco finale erano le seguenti: resistere, latino, borghesia e mistero. Il montepremi in ballo? Dopo i vari "tagli", era rimasta la cospicua cifra di 57.500. Insomma, mica bruscolini. Per inciso la risposta corretta era "fascino". Maha provato con "uomo". Sbagliato, montepremi ...

Gianlucainf : 'Se avrai la fortuna di conoscere il lupo ed il coraggio di seguirlo, non tornerai mai più a camminare con le pecore” - Isabella00089 : RT @Tu_con_noi: Quando avrai il coraggio di metterti a nudo, spogliandoti dei tuoi timori, paure incertezze..e mostrando ciò che a nessun a… - GiusiMar : @movielover289 @sbarbaring @redcatontheroof non sei tu a decidere chi ha diritto di parlare: se sei instabile e non… - Tu_con_noi : Quando avrai il coraggio di metterti a nudo, spogliandoti dei tuoi timori, paure incertezze..e mostrando ciò che a… - quelleluciblu1 : “Per chi la notte attraverserà il mare Per sbarcare in un giorno migliore La verità, preziosa amica mia Dividiamoci… -