Avellino, Braglia predica attenzione: "Casertana insidiosa" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – "La Casertana è una squadra in salute. Ha vinto sette delle ultime nove partite. Siamo consapevoli delle difficoltà a cui andremo incontro". Così il tecnico dell'Avellino, Piero Braglia. "Abbiamo trovato la giusta identità, dobbiamo continuare su questa strada – ammette – Possiamo contare sulla rosa al gran completo fatta eccezione per Errico. Noi andremo a fare la nostra gara. La cosa più importante è l'atteggiamento con cui la squadra va in campo". "Abbiamo fatto un buona gara contro il Foggia – sottolinea – Però va sottolineato che abbiamo affrontato una squadra in piena difficoltà. Una gara è decisa da episodi che girano a favore. Puoi preparartele quando vuoi, ma vanno lette nel durante e interpretate. Bisogna stare tranquilli". "E' importante dare il massimo visto che ...

