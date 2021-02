Australian Open 2021: Medvedev vuole diventare grande, Osaka aspira alla doppietta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il momento che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato. Nel weekend a Melbourne andranno in scena le finali degli Australian Open 2021 e verranno incoronati i primi due campioni slam dell’anno. Se i nomi di tre finalisti erano già conosciuti, ovvero Djokovic, Osaka e Brady, la sfida andata in scena oggi ha decretato il quarto. Si tratta di Daniil Medvedev, che nella cornice della Rod Laver Arena ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in tre set. Per due set e mezzo la sfida si è rivelata a senso unico ed il tennista russo è stato totalmente in controllo delle operazioni. Il greco non ha potuto nulla contro lo strapotere del suo avversario per larghi tratti e si è limitato ad attendere il momento giusto. Quest’ultimo è arrivato sul 3-2, dopo alcune chance del doppio break mancate dal russo. Da un lato ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il momento che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato. Nel weekend a Melbourne andranno in scena le finali deglie verranno incoronati i primi due campioni slam dell’anno. Se i nomi di tre finalisti erano già conosciuti, ovvero Djokovic,e Brady, la sfida andata in scena oggi ha decretato il quarto. Si tratta di Daniil, che nella cornice della Rod Laver Arena ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in tre set. Per due set e mezzo la sfida si è rivelata a senso unico ed il tennista russo è stato totalmente in controllo delle operazioni. Il greco non ha potuto nulla contro lo strapotere del suo avversario per larghi tratti e si è limitato ad attendere il momento giusto. Quest’ultimo è arrivato sul 3-2, dopo alcune chance del doppio break mancate dal russo. Da un lato ...

