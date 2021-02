Australia, figlia decapita la madre e chiama la polizia: “Ho la sua testa tra le mani” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Uccide la madre e poi chiama la polizia: “Ho la sua testa tra le mani” La 27enne Jessica Camilleri ha tagliato la testa della madre Rita con un coltello dopo un’accesa lite. E dopo aver reciso il capo della donna la giovane ha gettato i resti del corpo su un sentiero fuori dalla loro abitazione a Sydney, in Australia. Dopo l’orribile gesto la 27enne ha chiamato la polizia per confessare l’omicidio. Jessica Camilleri ha raccontato agli agenti che tra lei e la madre i rapporti erano tesi da tempo. Il giorno del brutale delitto la donna avrebbe preso per i capelli la figlia fino a trascinarla dalla sua stanza alla cucina dove ha poi afferrato un coltello con il quale avrebbe voluto ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Uccide lae poila: “Ho la suatra le” La 27enne Jessica Camilleri ha tagliato ladellaRita con un coltello dopo un’accesa lite. E dopo aver reciso il capo della donna la giovane ha gettato i resti del corpo su un sentiero fuori dalla loro abitazione a Sydney, in. Dopo l’orribile gesto la 27enne hato laper confessare l’omicidio. Jessica Camilleri ha raccontato agli agenti che tra lei e lai rapporti erano tesi da tempo. Il giorno del brutale delitto la donna avrebbe preso per i capelli lafino a trascinarla dalla sua stanza alla cucina dove ha poi afferrato un coltello con il quale avrebbe voluto ...

