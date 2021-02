Attesa per i dati dell’Iss, il cambio colore regioni preoccupa: mezza Italia a rischio arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo cambio di colore per le regioni d’Italia: il Paese, in crescente Attesa per i dati dell’Iss che saranno trasmessi oggi, venerdì 19 febbraio 2021, rischia di retrocedere in zona arancione. Almeno in gran parte del territorio. Sarà il consueto bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità a fornire i parametri determinanti per la decisione riguardante i temuti colori. Le nuove regole dovrebbero diventare effettive a partire da domenica 21 febbraio. Leggi anche >> In Val d’Aosta numeri da zona bianca: «Sarebbe la prima Regione d’Italia» cambio colore regioni, grande Attesa per i dati dell’Iss Mentre sale la tensione per il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovodiper led’: il Paese, in crescenteper iche saranno trasmessi oggi, venerdì 19 febbraio 2021, rischia di retrocedere in zona. Almeno in gran parte del territorio. Sarà il consueto bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità a fornire i parametri determinanti per la decisione riguardante i temuti colori. Le nuove regole dovrebbero diventare effettive a partire da domenica 21 febbraio. Leggi anche >> In Val d’Aosta numeri da zona bianca: «Sarebbe la prima Regione d’, grandeper iMentre sale la tensione per il ...

Radio1Rai : #Mars2020 #CountdownToMars Il rover Nasa è atterrato su Marte. L’attesa, la conferma del touchdown e la gioia dell… - LaStampa : MILANO. Anziani in coda all’Ospedale di Circolo di Varese: sui social sono state postate alcune foto che ritraggono… - radiocafoscari : ???Oggi in trasferta a #PalazzoDucale a caccia di contenuti per #Muvecast, il nuovo programma sui Musei Civici di… - MaraMutti : Anche oggi ricordiamo #PatrickZaki, ingiustamente detenuto, e chiediamo che si faccia il possibile per aiutarlo. Ri… - LaurangelsLaura : RT @Radio1Rai: #Mars2020 #CountdownToMars Il rover Nasa è atterrato su Marte. L’attesa, la conferma del touchdown e la gioia della control… -