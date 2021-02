Atletica | niente Olimpiadi di Tokyo per Blanka Vlasic | la stella croata del salto in alto si ritira a 37 anni

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) È mancato l’oro olimpico in un palmares ricco di medaglie. Due olimpiche, il bronzo di Rio e l’argento di Pechino, ma anche due ori ai Mondiali e uno agli Europei, oltre ad un’infinità di altri trionfi.delin, dice definitivamente stop. L’atleta nativa di Spalato, con un personale all’aperto di 2.08m (seconda al mondo), ha deciso dirsi prima dei Giochi di. Ad influire ovviamente i tantissimi infortuni ai tendini d’Achille. Le sue parole in un post sui social: “Già prima dei Giochi di Rio in tanti mi dicevano di smettere, ma se l’avessi fatto, non avrei mai vinto quel bronzo che per me significa tantissimo perché conquistato saltando con una gamba sola. Alla fine, in una giornata ...