Atletica, Campionati Italiani Indoor: Tamberi, Jacobs e Iapichino illuminano la scena (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Campionati Italiani Indoor 2021 di Atletica leggera si disputeranno nel weekend del 21-22 febbraio al PalaIndoor di Ancona. La rassegna tricolore sarà un banco di prova per tutti gli azzurri che vorranno essere poi protagonisti agli Europei al coperto, previsti a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. Riflettori puntati su Gianmarco Tamberi, che in settimana è tornato a saltare 2.34 metri, misura che gli mancava da cinque anni. Il marchigiano, che a Torun ha anche tentato 2.36, vuole superarsi e punta a dare un ulteriore segnale in vista della rassegna continentale. Marcell Jacobs si presenta all'appuntamento forte del 6.53 corso sui 60 metri pochi giorni fa a Lodz. Il velocista punta al record italiano (6.51) e a conquistare il primo tricolore Indoor

