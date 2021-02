Atletica, allenatore di Schwazer sicuro: “Alle Olimpiadi non lo batterebbe nessuno” (Di sabato 20 febbraio 2021) L'agenzia mondiale antidoping Wada si dice "inorridita" dalla sentenza di ieri del tribunale di Bolzano sul caso del marciatore Alex Schwazer, respinge le accuse e minaccia azioni legali. Intanto Schwazer potrebbe andare Alle Olimpiadi di Tokyo dopo la decisione dei magistrati altoatesini. E' una ipotesi che Sandro Donati Allenatore dell'atleta valuta così: “Con il poco Allenamento che ha fatto già in Italia non lo batterebbe nessuno, se si risolve la faccenda a livello politico e lui può rientrare con un paio di mesi di Allenamento lo metterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale” ha detto Sandro Donati a 24Mattino su Radio 24. Donati ha precisato che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) L'agenzia mondiale antidoping Wada si dice "inorridita" dalla sentenza di ieri del tribunale di Bolzano sul caso del marciatore Alex, respinge le accuse e minaccia azioni legali. Intantopotrebbe andaredi Tokyo dopo la decisione dei magistrati altoatesini. E' una ipotesi che Sandro Donatidell'atleta valuta così: “Con il poconamento che ha fatto già in Italia non lo, se si risolve la faccenda a livello politico e lui può rientrare con un paio di mesi dinamento lo metterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale” ha detto Sandro Donati a 24Mattino su Radio 24. Donati ha precisato che ...

