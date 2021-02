Atletica, al via gli Assoluti: attesa per Tamberi, Fabbri e Iapichino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per la due giorni degli Assoluti indoor di Atletica leggera di Ancona, in programma sabato 20 e domenica 21 febbraio. Assente Tortu, tutti gli occhi saranno puntati su Gianmarco Tamberi, che sembra tornato sui livelli del 2016, Leonardo Fabbri, reduce da un lancio di 20,11 in Polonia pochi giorni fa, e Larissa Iapichino. La figlia di Fiona May tenterà l’assalto al record nazionale di salto in lungo al coperto di 6,91 metri detenuto proprio da sua madre. Dopo il 6,75 saltato al Palaindoor proprio di Ancona due settimane fa, tutto è possibile. Sui 60 metri è da tenere d’occhio il confronto tra Marcell Jacobs e Luca Lai. Una due giorni importante in vista dei Campionati europei indoor in programma dal 4 al 7 marzo in Polonia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutto pronto per la due giorni degliindoor dileggera di Ancona, in programma sabato 20 e domenica 21 febbraio. Assente Tortu, tutti gli occhi saranno puntati su Gianmarco, che sembra tornato sui livelli del 2016, Leonardo, reduce da un lancio di 20,11 in Polonia pochi giorni fa, e Larissa. La figlia di Fiona May tenterà l’assalto al record nazionale di salto in lungo al coperto di 6,91 metri detenuto proprio da sua madre. Dopo il 6,75 saltato al Palaindoor proprio di Ancona due settimane fa, tutto è possibile. Sui 60 metri è da tenere d’occhio il confronto tra Marcell Jacobs e Luca Lai. Una due giorni importante in vista dei Campionati europei indoor in programma dal 4 al 7 marzo in Polonia. SportFace.

Le meranesi protagoniste a Storo Questo fine settimana si sono disputati a Storo (Trentino) i Campionati Regionali di corsa campestre. A dominare la scena in campo femminile sono state ancora una volta le ragazze dello Sportclub Mera ...

