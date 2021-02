Atalanta-Napoli: probabili formazioni e dove seguire la diretta del match (Di venerdì 19 febbraio 2021) Prima il Napoli in Serie A e poi il Real Madrid in Champions League (mercoledì prossimo): queste le due attesissime sfide che deve affrontare l’Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono ottenere la loro seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo aver battuto in trasferta il Cagliari nei minuti finali di gara (0-1). Il Napoli di Gennaro Gattuso arriva con una serie lunghissima di giocatori indisponibili (ben 9). L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 di questo mese in Coppa Italia. A trionfare in quella sfida è stata l’Atalanta di Gasperini, imponendosi per 3-1 sulla squadra azzurra. In campionato la squadra di Gattuso viene dall’importante successo sulla Juventus di Andrea Pirlo per 1-0 grazie al rigore di Insigne. È una sfida fondamentale per capire chi può ancora credere nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Prima ilin Serie A e poi il Real Madrid in Champions League (mercoledì prossimo): queste le due attesissime sfide che deve affrontare l’. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono ottenere la loro seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo aver battuto in trasferta il Cagliari nei minuti finali di gara (0-1). Ildi Gennaro Gattuso arriva con una serie lunghissima di giocatori indisponibili (ben 9). L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 di questo mese in Coppa Italia. A trionfare in quella sfida è stata l’di Gasperini, imponendosi per 3-1 sulla squadra azzurra. In campionato la squadra di Gattuso viene dall’importante successo sulla Juventus di Andrea Pirlo per 1-0 grazie al rigore di Insigne. È una sfida fondamentale per capire chi può ancora credere nella ...

MondoNapoli : Atalanta-Napoli, Bergamo è un bunker: i precedenti - - rn5_rn : @valerioj000 @_IlBoris @sburrotre @NandoPiscopo1 @emmeemme__ 4°/5° posto comunque non è 'essere scarsi' perché senn… - tuttoatalanta : Napoli in vista dell’Atalanta: Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Covid-19 - barbs99_luca : Questa è bella: la striscia di vittorie più lunga del Napoli in questa stagione (in tutte le competizioni) è di sol… - mkidj : RT @FMCROfficial: Dopo la lettera di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona al presidente della Lega nella quale si… -