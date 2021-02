Assemblea Lega Serie A: nuovo incontro per i diritti tv. C’è la data (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Lega Serie A si riunirà di nuovo in Assemblea per discutere anche dei diritti tv: ecco la nuova data per l’incontro e l’ordine del giorno L’Assemblea di Lega Serie A, dopo il rinvio per l’assenza di nove società, si riunirà di nuovo il prossimo 26 febbraio alle 11.30. All’ordine del giorno la questione diritti Tv e non solo. Ci saranno, infatti, anche le nomine del consigliere indipendente, dei componenti supplenti del collegio dei revisori e dei membri dell’organismo di vigilanza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) LaA si riunirà diinper discutere anche deitv: ecco la nuovaper l’e l’ordine del giorno L’diA, dopo il rinvio per l’assenza di nove società, si riunirà diil prossimo 26 febbraio alle 11.30. All’ordine del giorno la questioneTv e non solo. Ci saranno, infatti, anche le nomine del consigliere indipendente, dei componenti supplenti del collegio dei revisori e dei membri dell’organismo di vigilanza. Leggi su Calcionews24.com

