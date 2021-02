Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia (Di sabato 20 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Ai fini dell'Assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito. Leggi su studiocataldi (Di sabato 20 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Ai fini dell'divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito.

Ultime Notizie dalla rete : Assegno divorzio Pensione reversibilità: non conta solo la durata formale del matrimonio Alla moglie divorziata il 63% della pensione di reversibilità Errato considerare solo la durata formale del matrimonio Rilevano la comunione di vita, la presenza di figli e l'assegno di divorzio Alla moglie divorziata il 63% della pensione di reversibilità [ Torna su ] Quando la pensione di reversibilità deve essere ripartita tra due coniugi superstiti, per procedere alla ...

Cessazione obbligo mantenimento genitori: giurisprudenza Tribunale Vallo Lucania, 30/06/2020, n.108 Accesso nel mondo del lavoro In tema di divorzio, va dichiarata la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento ...

Divorzio, la Cassazione: «Niente assegno alla ex che non cerca un lavoro» Il Messaggero Assegno per la ex disoccupata che ha difficoltà a trovare lavoro La Cassazione riconosce l'assegno di divorzio alla moglie che ha difficoltà a trovare lavoro, come previsto dalle Sezioni Unite ...

Per la determinazione dell'assegno divorzile non può farsi riferimento al solo tenore di vita Lo ha ribadito la Cassazione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni unite del 2018, con l'ordinanza n. 3853 ...

