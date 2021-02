Annalisa sorprende tutti | completamente senza veli per il nuovo album -FOTO

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La cantanteil popolo dei social con una scelta mozzafiato: per promuovere iltoglie tutto L’Italia intera ha iniziato ad amare la bellissimaa partire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa sorprende

BlogLive.it

DieciScarrone è una delle voci più interessanti del nostro panorama ma da un po' ..."un pizzico di secobarbital" è la ricetta di questo alchimista del cantar leggero che...: 'Dieci' Dispiace dirlo, perché lei è simpatica, ma in un Festival extralarge è la prima canzone di cui si poteva fare a meno. Canzone dell'ultima volta, delle ultime dieci volte, del ...La cantante Annalisa sorprende il popolo dei social con una scelta mozzafiato: per promuovere il nuovo album toglie tutto ...Una mossa in avanti dell'Ue per promuovere la coreografia attorno ai dialoghi sul nucleare con l'Iran. Gli Stati Uniti pronti a ...